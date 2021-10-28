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    EfTEN увеличил оборот и прибыль

    В третьем квартале EfTEN увеличил оборот почти на четверть в первую очередь благодаря покупке новых объектов, говорится в биржевом сообщении предприятия.

    Фото: Лийз Трейманн
    В третьем квартале оборот EfTEN Real Estate Fund III составил 3,46 миллиона евро, что на 22% больше, чем годом ранее. Улучшение результата удалось достигнуть благодаря новым объектам, а также прекращению временных скидок арендаторам.
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