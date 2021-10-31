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    Менеджмент Tesla продал акций на $830 млн

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Член совета директоров Tesla Айра Эренпрейс продал акции производителя электромобилей за более чем $214 млн. Бывший член совета директоров Антонио Грасиас подал заявление о планируемой продаже акций за $610 млн, пишет РБК.

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    Акции Tesla 27 октября впервые преодолели отметку в $1 тыс. за бумагу. Айра Эренпрейс реализовал опционы на покупку 370 тыс. акций по цене около $50 за бумагу. Директор SpaceX Антонио Грасиас подал заявку на продажу акций Tesla, которыми он владеет опосредованно через фонд AJG Growth Fund.
    Tesla стала пятой компанией с капитализацией в $1 трлн после сделки с сервисом проката автомобилей Hertz и выхода отчетности за третий квартал.

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