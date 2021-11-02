Состояние Илона Маска превысило 300 миллиардов долларов
Как передает Bloomberg, состояние основателя компаний Tesla и Илона Маска, рассчитываемое в реальном времени, превысило 300 миллиардов долларов.
Основатель Tesla Илон Маск.Фото: MORGAN SETTE, EPA-EFE
По данным Bloomberg Index, к сегодняшнему дню состояние Маска, занимающего первую строчку рейтинга самых богатых людей мира, увеличилось более чем на 24 млрд долларов и составляет 335 млрд долларов.
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