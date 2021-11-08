Биржа

Ярослав Тавгень

8 ноября 2021 в 10:39 Поделиться:









Брокер Freedom Finance объявил о планах открыть представительство в Таллинне

Основатель Freedom Finance Тимур Турлов Фото: Валерий Аяпов

Компания Freedom Finance Europe, оперирующая инвестиционной платформой Freedom24 (предлагает европейцам прямой выход на рынок акций США), объявила о планах открыть представительство в Таллинне. Когда это произойдёт, компания не уточнила, ограничившись формулировкой «в ближайшем будущем».

«Мы всегда восхищались странами Балтии, потому что они преуспевают в инновациях и цифровизации, и поэтому уже долгое время мы планировали войти на этот рынок, – говорит учредитель и исполнительный директор Freedom Finance Тимур Турлов. - Инвестиционная культура в странах Балтии развивается быстро, так что расширение в этот регион поможет нам обогатить клиентскую базу».