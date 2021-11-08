Биржа

Дмитрий Фефилов

8 ноября 2021 в 8:02 Поделиться:









Подписчики Маска решили, что он должен продать долю в Tesla

Подписчики Илона Маска в Twitter проголосовали за то, чтобы глава Tesla продал 10% от своей доли в компании.

Илон Маск Фото: Reuters/Scanpix

3,5 миллиона пользователей Twitter в опросе, который Маск начал в субботу и закрыл в воскресенье, заявили, что поддержат такую продажу (58% от всех участников опроса). Доля будет оценена примерно в 21 миллиард долларов. Всего Маску принадлежит 170,5 миллиона акций Tesla.