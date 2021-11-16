Курс биткоина в течение суток упал ниже 60 000 долларов

Курс акций Volvo вырос на 50% всего за несколько дней

Акции производителя автомобилей Volvo Car растут пятый день подряд - их цена сегодня вплотную приблизилась к уровню в 80 шведских крон, сообщает Dagens Industri.

Акции производителя автомобилей Volvo Car растут пятый день подряд - их цена сегодня вплотную приблизилась к уровню в 80 шведских крон, сообщает Dagens Industri.