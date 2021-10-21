Биржа

Дмитрий Фефилов

21 октября 2021 в 8:28 Поделиться:









В поисках спасения от инфляции инвесторы предпочитают криптовалюту золоту

С целью уберечь капитал от инфляции, инвесторы все меньше оставляют денег в золоте и все чаще вкладывают средства в криптовалюты. Это сказывается и на цене двух активов, которые в этом году демонстрируют кардинально противоположную динамику.

Фото: Pixabay

По данным Bloomberg, в этом году из крупнейшего торгуемого на бирже фонда золота было выведено более 10 миллиардов долларов, и запасы физического золота в фондах также распродаются. Цена на золото в среду упала на 6,1% до 1782 долларов за тройскую унцию.