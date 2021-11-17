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    Интерес инвесторов к акциям Enefit Green по-прежнему высок

    Акции эстонского предприятия по производству возобновляемой энергии Enefit Green день за днем ставят новые ценовые рекорды, а интерес инвесторов к ним по-прежнему высок, пишет Äripäev.

    Руководитель компании Enefit Green Ааво Кярмас.Фото: Андрас Кралла
    Сегодня курс акций Enefit в течение торгового дня вырос почти на 5% до 4,58 евро, сообщает Äripäev. За сегодняшний день из рук в руки перешли более 900 000 акций компании.
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