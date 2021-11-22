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    Сальвадор будет майнить криптовалюты с помощью энергии вулкана

    Власти Сальвадора планируют построить отдельный город для майнинга криптовалют у подножия вулкана Кончагуа, сообщает BBC News.

    У подножия вулкана Кончагуа власти Сальвадора собираются построить геотермальную электростанцию.Фото: ORLANDO SIERRA, AFP
    Как объявил президент Сальвадора Найиб Букеле, город под названием Bitcoin City будет возведен в юго-восточном регионе страны Ла-Унион, пишет BBC News.
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