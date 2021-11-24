Курс акций Wise снизился еще на 2%

Гонки на биржевом IPOдроме в полном разгаре

Этой осенью многие эстонские предприятия решили выйти на биржу. Что это за компании, чем они занимаются и на что им нужны деньги инвесторов? Предлагаем вниманию читателей обзор фирм, которые либо уже начали привлекать дополнительный капитал, либо собираются это делать в ближайшее время.

Этой осенью многие эстонские предприятия решили выйти на биржу. Что это за компании, чем они занимаются и на что им нужны деньги инвесторов? Предлагаем вниманию читателей обзор фирм, которые либо уже начали привлекать дополнительный капитал, либо собираются это делать в ближайшее время.