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20 декабря 2021 в 9:39 Поделиться:









Цена на газ в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Цена фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в понедельник преодолела отметку в 1700 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.

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Стоимость январских поставок по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила 1710,3 доллара, а уже в 9:01 достигла почти 1740 долларов, что на 8,7 процента выше расчетной цены пятницы (около 1600 долларов). После этого она опустилась и на 9:09 составляла 1706 долларов, пишут " РИА.Новости".

Резкий скачок произошел еще в четверг, 16 декабря, тогда газ подорожал с 1450 до 1700 долларов. Аналитики связывают это с заявлением главы Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохена Хоманна о том, что решение о сертификации газопровода "Северный поток - 2", вероятно, не будет принято в первой половине будущего года.

Как писал " Интерфакс ", "Газпром" заказал на газовые сутки понедельника транзитные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" в минимальном значении за месяц - всего 3,8 млн куб. м на все сутки (при том, что было предложено 89,1 млн куб. м), что составляет 4,3% от пропускной способности магистрали.

Не исключено, что в понедельник с физической точки зрения газопровод будет балансировать на грани остановки, так как на прямую заявку транспортировки с востока на запад накладывается встречая (реверсная) заявка - на поставку с запада на восток, сообщает издание.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м газа в год и управляется польским газотранспортным оператором Gaz-System.

Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад, с тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе, далее делал две месячных брони (на октябрь и ноябрь 2021 года, выкупая 35% мощностей этой магистрали).

В декабре концерн не стал бронировать мощности газопровода на месячной основе и использовал его на основе ежедневного бронирования, что усилило интригу в вопросе поставок газа в Европу.

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Кроме того, трейдеры готовятся к аномальному взлету цен на газ в Европе из-за холодов, пишет The Bell.

По оценкам компании Maxar Technologies, занимающейся спутниковой съемкой и космическими технологиями, во второй половине декабря холода усилятся и продлятся в январе - с аномально низкой температурой в течение первых двух недель. Одновременно ситуацию усугубляют неблагоприятные перспективы для европейских экономик и потребителей на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом и роста геополитической напряженности вокруг России, пишет издание.