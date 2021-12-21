Пенсионные фонды LHV инвестируют в проект по развитию недвижимости компании Liven
Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla
Пенсионные фонды LHV инвестируют 2,4 миллиона евро в проект по развитию жилой недвижимости компании Liven почти на 400 квартир, сообщает пресс-служба банка.
На основании договора между AS LHV Varahaldus и Liven AS пенсионные фонды LHV предоставят Liven гарантированный кредит на развитие в размере 2,4 миллиона евро с годовой доходностью 8%. Liven направит кредит в девелоперский проект на Кадака теэ, 88в Таллинне, чтобы к концу 2026 года построить 17 от двух- до четырехэтажных многоквартирных домов, в которых будет в общей сложности приблизительно 400 качественных квартир.
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