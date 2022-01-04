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    «2021 год не принес восстановления»: пассажиропоток Tallink сократился еще на 20%

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Во второй год пандемии пассажирские перевозки эстонской судоходной компании Tallink сократились в годовом сравнении еще на 20%, однако грузоперевозки немного увеличились.

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    В 2021 году на всех маршрутах компании было перевезено в общей сложности 2 961 975 пассажиров, что на 20,6% меньше, чем годом ранее (3 732 102 пассажиров в 2020 году), пишет rus.err.ee.
    Число перевезенных паромами Tallink пассажирских автомобилей сократилось за год с 702 000 до 602 000, а небольшой рост был отмечен в грузоперевозках: с 360 000 до 369 000 единиц груза.
    "2021 год не принес нам долгожданный конец пандемии и восстановление, на которые мы очень надеялись. Это означало, что большую часть года мы снова искали нестандартные решения, изобретая различные способы, как обеспечить перемещение людей и грузов в условиях постоянно меняющихся ограничений на поездки, которые часто вводятся в последний момент", - прокомментировал результаты председатель правления Tallink Пааво Ныгене, выразив надежду, что 2022 год станет переломным на пути к окончанию пандемии, и ситуация изменится к лучшему.
    При этом Ныгене отметил, что во втором полугодии пассажиропоток вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и компании снова удалось открыть несколько популярных маршрутов.

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