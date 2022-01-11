Акции Wise продолжают падать – каковы настроения розничных инвесторов?

Акции Wise просели до нового минимума – их курс снизился более чем на 40% по сравнению с пиком второй половины сентября прошлого года, и в настоящее время они торгуются на Лондонской фондовой бирже по цене чуть выше 600 пенсов за штуку.

Основатели компании Wise - Таавет Хинрикус (слева) и Кристо Кяэрманн. Фото: WISE

«Моя вера в то, что курс Wise быстро восстановится, и цена акций двинется в положительном направлении, улетучилась в начале декабря. Я ликвидировал свою позицию с небольшим убытком - и правильно сделал», - рассказывает розничный инвестор Марек Тийвел.