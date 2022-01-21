Tallinna Kaubamaja Group увеличил оборот и прибыль
Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann
Концерн Tallinna Kaubamaja Group опубликовал отчет за четвертый квартал и годовой отчет за 2021 год, пишет Äripäev.
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