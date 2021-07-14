Доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за I полугодие увеличился на 14,8%
Консолидированный неаудированный доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за II квартал 2021 года составил 207,2 млн евро, увеличившись по сравнению с показателем годичной давности на 21,2%. В то же время показатель дохода от продаж за первое полугодие вырос на 14,8%. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
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