Доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за I полугодие увеличился на 14,8%

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Консолидированный неаудированный доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за II квартал 2021 года составил 207,2 млн евро, увеличившись по сравнению с показателем годичной давности на 21,2%. В то же время показатель дохода от продаж за первое полугодие вырос на 14,8%. Об этом сообщает пресс-служба концерна.