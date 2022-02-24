Биржа

Дмитрий Фефилов

24 февраля 2022 в 8:28 Поделиться:









Московская биржа возобновила торги. И обрушилась!

Сегодня, после начала военной операции российскими войсками на территории Украины, Московская биржа приостановила торговлю. Однако позднее торги продолжились. Российские бумаги прямо сейчас творят историю, падая на десятки процентов.

Фото: Pixabay

Московская биржа падает на 45%, индекс РТС проваливается на 50%. Основные компании Мосбиржи теряют десятки процентов. Больше всего просел Газпром, который только сегодня в минусе почти на 50%. Яндекс, Лукойл и ВТБ также теряют более 40%. Остальные компании в минусе на более чем 30-20%.