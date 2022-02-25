DelfinGroup отчитался о рекордной прибыли

Алар Карис: маски сорваны, наша общая цель - остановить Россию

Президент Эстонии Алар Карис обнародовал заявление в связи со вторжением российских войск в Украину. "Я глубоко разочарован и потрясен. Насильственное пренебрежение, проявленное Москвой в последние часы по отношению к украинцам, да и к собственным гражданам России, шокирует и возмущает", - пишет президент Карис.

Президент Эстонии Алар Карис обнародовал заявление в связи со вторжением российских войск в Украину. "Я глубоко разочарован и потрясен. Насильственное пренебрежение, проявленное Москвой в последние часы по отношению к украинцам, да и к собственным гражданам России, шокирует и возмущает", - пишет президент Карис.