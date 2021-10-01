Биржа

Майт Краун

1 октября 2021 в 9:43 Поделиться:









Оправдана ли цена IPO DelfinGroup - что говорят инвесторы?

28 сентября началась подписка на акции кредитного предприятия DelfinGroup, которое собирается выйти на биржу Риги. Ожидается, что это будет крупнейшее IPO в Прибалтике в этом году. Что думают инвесторы о цене акций?

Всего инвесторам будет продано 7,3 млн новых акций, к которым могут добавиться еще 1,095 млн штук. Цена подписки на акцию - 1,52 евро. Минимально можно подписаться на 1 акцию. Предриятие планирует привлечь до 12,76 млн евро.