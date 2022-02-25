Биржа

Дмитрий Фефилов

25 февраля 2022 в 7:51 Поделиться:









Почему рынок больше не боится войны

После большого провала вчера с утра рынки хорошо подросли к вечеру. Что может быть причиной для неожиданного оптимизма, учитывая, что война в Украине продолжается и пакет санкций против России пухнет?

Биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов Фото: Андрес Хаабу

После вчерашнего сообщения о начале военных действий российскими войсками на территории Украины рынки по всему миру моментально полетели вниз. Это была первая, эмоциональная реакция на происходящее. Однако к началу торгов на американской бирже эмоции на рынке подуспокоились, и в итоге индексы США вчера закончили в хорошем плюсе. Dow вырос на 0,3%, S&P 500 на 1,5%, а Nasdaq - аж на 3,4%.