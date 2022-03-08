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LHV Group готовит десятикратный сплит акций

Руководство LHV Group готовит сплит (дробление) акций: их номинальную стоимость планируется уменьшить в десять раз.

Стоимость акций LHV с начала года снизилась более чем на 25%.Фото: Лийз Трейманн
В результате новая номинальная стоимость одной обыкновенной акции LHV составит 0,1 евро, информирует Äripäev.

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