LHV Group готовит десятикратный сплит акций

Подписка на облигации Coop Pank была превышена более чем в полтора раза

Инвесторы подписались на облигации на общую сумму в 13,9 миллиона евро, что в 1,7 раза больше предложения.

Инвесторы подписались на облигации на общую сумму в 13,9 миллиона евро, что в 1,7 раза больше предложения.