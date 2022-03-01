Переводы между банками Эстонии и России затруднены, но другие возможности пока открыты
Эстонские банки рекомендуют воздержаться от транзакций, связанных с РФ.
Представители эстонских банков SEB, LHV и Swedbank сообщили ДВ, что список подсанкционных финансовых учреждений постоянно дополняется, ситуация меняется каждую минуту. «У нас уже список из 10 банков, с которыми операции приостановлены», - сообщил специалист по связям с медиа в LHV Прийт Рум. Поэтому перед транзакцией необходимо в каждом банке отдельно выяснить, есть ли связь с российским банком, куда вы хотите отправить или откуда получить деньги.
«Мы рекомендуем воздержаться от денежных переводов в Россию до тех пор, пока ситуация не стабилизируется», - сказал руководитель по коммуникации LHV Прийт Рум.
По сообщению читателей ДВ, переводы с Россией через различные платежные системы, такие как Paysend, Paypal и YooMoney, до сих пор можно было совершать. Однако и здесь могут возникнуть трудности, если банки, через которые эти системы работают, введут какие-либо ограничения, либо если ограничения введут Visa и Mastercard.
Услуги компании Western Union по переводу средств, скорее всего, меньше будут подвержены ограничениям со стороны банков, однако в данном случае стоимость услуги перевода будет значительно выше.
На вопрос, можно ли совершать из Эстонии покупки в российских онлайн-магазинах, в SEB и Swedbank сообщили, что ограничения пока касаются только переводов и на онлайн-покупки, совершаемые с помощью карт, не распространяются, однако в любой момент ситуация может поменяться. Однако в Swedbank рекомендовали перед совершением покупки онлайн проконсультироваться с продавцом и выяснить, каковы условия на случай, если деньги будут заблокированы или не дойдут до продавца.
Как сообщил ДВ руководитель по коммуникации розничных банковских услуг Swedbank Мартин Кырв, Visa и Mastercard могут ввести собственные санкции, поэтому от покупок в российских онлайн-магазинах лучше воздержаться.
Бизнес-клиентам Кырв посоветовал обратиться к своему управляющему или в отдел обслуживания коммерческих клиентов.
Комментарий Банковского союза Эстонии:
Информация о санкциях публикуется Министерством иностранных дел. Для точного обзора банков, на которые распространяются санкции, также обращайтесь непосредственно в Министерство иностранных дел.
По направлению России и Беларуси разрешены сделки со всеми товарами, кроме подсанкционных. Расчеты можно проводить со счетами банков, не находящихся под санкциями, то есть банки под санкциями не могут принимать или осуществлять платежи. Предприниматели должны знать, что платежи, связанные с банком, на который распространяются финансовые санкции, будут заморожены и что при совершении платежа в такой банк плательщик не сможет использовать свои средства в течение неизвестного периода времени.
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