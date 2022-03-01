Переводы между банками Эстонии и России затруднены, но другие возможности пока открыты

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Эстонские банки рекомендуют воздержаться от транзакций, связанных с РФ.

Представители эстонских банков SEB, LHV и Swedbank сообщили ДВ, что список подсанкционных финансовых учреждений постоянно дополняется, ситуация меняется каждую минуту. «У нас уже список из 10 банков, с которыми операции приостановлены», - сообщил специалист по связям с медиа в LHV Прийт Рум. Поэтому перед транзакцией необходимо в каждом банке отдельно выяснить, есть ли связь с российским банком, куда вы хотите отправить или откуда получить деньги.

«Мы рекомендуем воздержаться от денежных переводов в Россию до тех пор, пока ситуация не стабилизируется», - сказал руководитель по коммуникации LHV Прийт Рум.

По сообщению читателей ДВ, переводы с Россией через различные платежные системы, такие как Paysend, Paypal и YooMoney, до сих пор можно было совершать. Однако и здесь могут возникнуть трудности, если банки, через которые эти системы работают, введут какие-либо ограничения, либо если ограничения введут Visa и Mastercard.

Услуги компании Western Union по переводу средств, скорее всего, меньше будут подвержены ограничениям со стороны банков, однако в данном случае стоимость услуги перевода будет значительно выше.

На вопрос, можно ли совершать из Эстонии покупки в российских онлайн-магазинах, в SEB и Swedbank сообщили, что ограничения пока касаются только переводов и на онлайн-покупки, совершаемые с помощью карт, не распространяются, однако в любой момент ситуация может поменяться. Однако в Swedbank рекомендовали перед совершением покупки онлайн проконсультироваться с продавцом и выяснить, каковы условия на случай, если деньги будут заблокированы или не дойдут до продавца.

Как сообщил ДВ руководитель по коммуникации розничных банковских услуг Swedbank Мартин Кырв, Visa и Mastercard могут ввести собственные санкции, поэтому от покупок в российских онлайн-магазинах лучше воздержаться.

Бизнес-клиентам Кырв посоветовал обратиться к своему управляющему или в отдел обслуживания коммерческих клиентов.