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    LHV открывает торговую площадку для криптовалют

    LHV первым среди эстонских банков разработал собственное решение для операций с криптоактивами, сообщает Äripäev.

    Головной офис LHV в Таллинне (иллюстративное фото).Фото: Андрас Кралла
    По сведениям издания, со следующей недели наиболее популярными криптоактивами можно будет торговать через мобильное приложение банка.
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