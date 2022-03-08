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    Рынки остаются под прессингом большого числа негативных факторов

    После вчерашнего очередного серьезного падения сегодня рынки продолжают оставаться под давлением и пока не могут выбраться в зеленую зону.

    Фото: AP/Scanpix
    Вчера мировые индексы в очередной раз просели на несколько процентов. Технологический индекс США Nasdaq и ряд европейских индексов, включая немецкий Dax, уже упали на более чем 20% от своего предыдущего пикового показателя и оказались в зоне медвежьего рынка. Там же нынче пребывают и индексы балтийских бирж.

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