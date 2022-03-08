Рынки остаются под прессингом большого числа негативных факторов

Экономист: в этом году цены будут расти быстрее, чем зарплаты
Рост заработной платы в четвёртом квартале прошлого года был быстрым, но неравномерным, и отставал от роста цен. Swedbank ожидает, что средняя чистая заработная плата в этом году вырастет на 6%, однако цены вырастут ещё больше. Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик говорит, что февральский рост цен был самым быстрым за последние 25 лет.
Рост заработной платы в четвёртом квартале прошлого года был быстрым, но неравномерным, и отставал от роста цен. Swedbank ожидает, что средняя чистая заработная плата в этом году вырастет на 6%, однако цены вырастут ещё больше. Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик говорит, что февральский рост цен был самым быстрым за последние 25 лет.