Биржа

Дмитрий Фефилов

8 марта 2022 в 8:33 Поделиться:









Рынки остаются под прессингом большого числа негативных факторов

После вчерашнего очередного серьезного падения сегодня рынки продолжают оставаться под давлением и пока не могут выбраться в зеленую зону.

Фото: AP/Scanpix

Вчера мировые индексы в очередной раз просели на несколько процентов. Технологический индекс США Nasdaq и ряд европейских индексов, включая немецкий Dax, уже упали на более чем 20% от своего предыдущего пикового показателя и оказались в зоне медвежьего рынка. Там же нынче пребывают и индексы балтийских бирж.