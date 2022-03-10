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    Оборот ELMO Rent за полугодие вырос на 134%

    Фото: ELMO Rent

    Оборот ELMO Rent за второе полугодие 2021 года вырос на 134% по сравнению с 2020 годом, пишет Äripäev.

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