Фундаменталист против «обезьян»: как я шортил акции Gamestop

Либман: Путина победит не отказ от российской нефти и газа

Звучит, возможно, еретически, но стоит прислушаться к тем, по мнению которых, вовсе не отказ от российских нефти и газа оставит Россию без возможности продолжать войну. Призывающие к этому политику часто решают свои внутриполитические проблемы или стремятся выглядеть значительными в глазах окружающих и своих собственных, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Звучит, возможно, еретически, но стоит прислушаться к тем, по мнению которых, вовсе не отказ от российских нефти и газа оставит Россию без возможности продолжать войну. Призывающие к этому политику часто решают свои внутриполитические проблемы или стремятся выглядеть значительными в глазах окружающих и своих собственных, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.