Сегодня стартует подписка на EfTEN United Property Fund

Передовица ДВ: сказка о потерянном времени (и сжиженном газе)
Месяц назад новость о том, что Эстония отказывается от российского газа, облетела весь мир. Нашу страну благодарил президент Украины Владимир Зеленский, Эстонию приводили в пример как принципиальное и ответственное государство, готовое поступиться своими интересами ради солидарности с друзьям и союзникам.
Месяц назад новость о том, что Эстония отказывается от российского газа, облетела весь мир. Нашу страну благодарил президент Украины Владимир Зеленский, Эстонию приводили в пример как принципиальное и ответственное государство, готовое поступиться своими интересами ради солидарности с друзьям и союзникам.