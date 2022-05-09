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    Сегодня стартует подписка на EfTEN United Property Fund

    Сегодня начинается публичное предложение паев фонда недвижимости EfTEN United Property Fund для розничных инвесторов.

    Вильяр Аракас - руководитель Eften CapitalФото: Андрас Кралла
    Период предложения продлится до 11:00 20 мая 2022 года. Объем эмиссии составляет 5 миллионов евро. Котировка паев фонда на Таллиннской бирже запланирована на 31 мая 2022 года.

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