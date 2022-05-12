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12 мая 2022 в 7:56 Поделиться:









Apple потеряла статус самой дорогой компании в мире

Генеральный директор Apple Тим Кук. Фото: BROOKS KRAFT, Scanpix

Apple потеряла статус самой дорогой компании в мире на фоне массовой распродажи акций технологических компаний, пишет BBC.

Теперь первое место в мире занимает саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco.

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Инвесторы продают акции технологических фирм, отдавая предпочтение активам, которые они считают менее рискованными. Биткойн, другие основные криптовалюты и цифровые активы также продолжают падать.

Акции Apple упали более чем на 5% в Нью-Йорке в среду, и к концу торгового дня рыночная капитализация компании составила 2,37 трлн долларов (1,94 трлн фунтов стерлингов). Стоимость Aramco оценивается в 2,42 трлн долларов.

Между тем акции Apple упали почти на 20% с начала года.