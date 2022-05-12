  • Поделиться:

    Apple потеряла статус самой дорогой компании в мире

    Генеральный директор Apple Тим Кук.Фото: BROOKS KRAFT, Scanpix

    Apple потеряла статус самой дорогой компании в мире на фоне массовой распродажи акций технологических компаний, пишет BBC.

    Теперь первое место в мире занимает саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco.
    Читайте также
    29 апреля 2022
    Вкус биржи: как потерять 20 миллиардов за два дня
    Инвесторы продают акции технологических фирм, отдавая предпочтение активам, которые они считают менее рискованными. Биткойн, другие основные криптовалюты и цифровые активы также продолжают падать.
    Акции Apple упали более чем на 5% в Нью-Йорке в среду, и к концу торгового дня рыночная капитализация компании составила 2,37 трлн долларов (1,94 трлн фунтов стерлингов). Стоимость Aramco оценивается в 2,42 трлн долларов.
    Между тем акции Apple упали почти на 20% с начала года.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Андрей Белый: немедленный запрет российской нефти невозможен
Какие акции покупали клиенты двух эстонских банков в апреле
Быки кончились. «Мы на грани катастрофы»
Влияние санкций
Кризис ударил по дорожному строительству: лидер рынка прогнозирует банкротства и увольнения
Необходимого для дорожного строительства битума в Эстонии почти не осталось: из России и Беларуси он больше не поступает, литовский завод находится на ремонте, а запасы основного поставщика исчерпаны. Об этом сообщил председатель правления компании по строительству инфраструктуры Trev-2 Group Свен Пертенс.
Необходимого для дорожного строительства битума в Эстонии почти не осталось: из России и Беларуси он больше не поступает, литовский завод находится на ремонте, а запасы основного поставщика исчерпаны. Об этом сообщил председатель правления компании по строительству инфраструктуры Trev-2 Group Свен Пертенс.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Рост Coop продолжился и в апреле
В апреле Coop Pank заработал 1,5 миллиона чистой прибыли, увеличил объем портфеля и число клиентов.
В апреле Coop Pank заработал 1,5 миллиона чистой прибыли, увеличил объем портфеля и число клиентов.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Санкции: лес рубят - щепки летят
Думать ли о том, что вводимые против России, как страны-агрессора, санкции в каких-то случаях бьют по тем, кто того не заслуживает, или такими досадными проявлениями реализации общего благородного принципа следует пренебречь, вопрос отнюдь не праздный и выходит за рамки единодушно одобренной солидарной политики, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Думать ли о том, что вводимые против России, как страны-агрессора, санкции в каких-то случаях бьют по тем, кто того не заслуживает, или такими досадными проявлениями реализации общего благородного принципа следует пренебречь, вопрос отнюдь не праздный и выходит за рамки единодушно одобренной солидарной политики, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
Очередная налоговая схема: прокуратура намерена взыскать с топливных компаний миллионы
Топливные компании, годами возглавлявшие ТОП налоговых должников Эстонии, вновь в центре скандала: прокуратура подозревает бизнесмена Айна Полму и его подельников в очередной налоговой схеме и намерена взыскать с них 4 миллиона евро.
Топливные компании, годами возглавлявшие ТОП налоговых должников Эстонии, вновь в центре скандала: прокуратура подозревает бизнесмена Айна Полму и его подельников в очередной налоговой схеме и намерена взыскать с них 4 миллиона евро.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Учительница из Украины: наших детей никогда не покинет страх
Учительница математики, физики и астрономии Светлана Мищенко нашла в Эстонии и работу для себя, и возможность продолжать преподавать украинским детям.
Учительница математики, физики и астрономии Светлана Мищенко нашла в Эстонии и работу для себя, и возможность продолжать преподавать украинским детям.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение