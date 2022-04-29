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    Вкус биржи: как потерять 20 миллиардов за два дня

    Трейдер Билл ХуангФото: Брайан Смит, Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Как потерять 20 миллиардов за два дня? Отвечает Билл Хуанг. Печально известный инвестор, который решил повторить финт (ушами) Джоджа Сороса, да что-то пошло не так… Продавливал рынок, продавливал, хитрил, комбинировал, крутил вертел, обмануть хотел - марджин колл получил. Дети, не надо так.
    Ты не видел мою цепочку (поставок)? Мы миллиарды теряем! Apple сделал прогноз, согласно которому, компания потеряет в продажах от четырёх до восьми миллиардов долларов. А всё из-за проблем мировых проблем с цепочками поставок.
    Вроде вечер пятницы, а Amazon на 13% падает… Почему детище Джеффа Безоса вдруг начало разочаровывать инвесторов? Что не так в вышедшем отчёте? Где ошибся гигант мирового капитализма? Или это инвесторы заблуждаются, а гигант не может ошибаться?
    Тикток - это не конкурент, а беда… Акции Google отправились вслед за Амазоном, хотя и не такой резвой прытью. Причины две - война и Тикток. Многим он крови попортил…
    Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.

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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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