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6 апреля 2022 в 8:32 Поделиться:









Платежное решение Apple Pay стало доступно и для клиентов банка SEB

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

С 6 апреля почти 400 000 частных и бизнес-клиентов, имеющих карту SEB в Эстонии, смогут использовать решение Apple Pay для оплаты покупок в магазинах и в интернете. Это простое, безопасное и приватное платежное решение доступно для iPhone, Apple Watch, iPad и компьютера Mac, сообщает пресс-служба банка.

«Apple Pay – одно из тех цифровых решений, которые давно ждали наши клиенты. Осуществлять оплату с помощью iPhone или Apple Watch очень просто, поэтому мы с большим удовольствием добавили этот простой, безопасный и приватный способ оплаты в наш пакет предлагаемых цифровых решений», – сказал руководитель отдела розничных банковских услуг SEB Айнар Леппянен.

Для осуществления бесконтактного платежа клиенту достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Все платежи, сделанные с помощью Apple Pay, безопасны, так как они подтверждаются с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства, а также одноразового уникального динамического кода безопасности. С помощью Apple Pay можно расплачиваться в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кафе, магазинах розничной торговли и многих других местах.

Клиенты могут использовать решение Apple Pay на iPhone, iPad и компьютере Mac также для того, чтобы быстрее и удобнее совершать покупки в приложениях или веб-браузере Safari без необходимости создавать аккаунты или повторно вводить информацию о доставке и оплате. Решение Apple Pay также можно использовать для осуществления платежей в приложениях для Apple Watch.

Главное в решении Apple Pay – безопасность и приватность

При использовании клиентом с решением Apple Pay кредитной или дебетовой карты реальные номера карт не сохраняются ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого устройству присваивается уникальный номер счета, называемый также номером цифровой карты, который шифруется и надежно хранится в элементе безопасности устройства (Secure Element), т.е. сертифицированном чипе, соответствующем рыночному стандарту и предназначенном для обеспечения безопасного хранения платежной информации на устройстве.

Решение Apple Pay легко настроить. Самый быстрый способ начать использование решения на iPhone, Apple Watch и iPad – добавить цифровую версию карты в мобильное приложение SEB Apple Wallet. На компьютере Mac нужно просто открыть приложение Wallet, дотронуться до символа «+» и следовать инструкциям о добавлении кредитных или дебетовых карт SEB.

Добавив свою карту в iPhone, Apple Watch, iPad и Mac, клиент может сразу же начать использовать Apple Pay на этом устройстве. При этом для клиента продолжают действовать все условия и льготы карт SEB.