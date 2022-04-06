  • Поделиться:

    Платежное решение Apple Pay стало доступно и для клиентов банка SEB

    Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

    С 6 апреля почти 400 000 частных и бизнес-клиентов, имеющих карту SEB в Эстонии, смогут использовать решение Apple Pay для оплаты покупок в магазинах и в интернете. Это простое, безопасное и приватное платежное решение доступно для iPhone, Apple Watch, iPad и компьютера Mac, сообщает пресс-служба банка.

    «Apple Pay – одно из тех цифровых решений, которые давно ждали наши клиенты. Осуществлять оплату с помощью iPhone или Apple Watch очень просто, поэтому мы с большим удовольствием добавили этот простой, безопасный и приватный способ оплаты в наш пакет предлагаемых цифровых решений», – сказал руководитель отдела розничных банковских услуг SEB Айнар Леппянен.
    Для осуществления бесконтактного платежа клиенту достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Все платежи, сделанные с помощью Apple Pay, безопасны, так как они подтверждаются с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства, а также одноразового уникального динамического кода безопасности. С помощью Apple Pay можно расплачиваться в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кафе, магазинах розничной торговли и многих других местах.
    Клиенты могут использовать решение Apple Pay на iPhone, iPad и компьютере Mac также для того, чтобы быстрее и удобнее совершать покупки в приложениях или веб-браузере Safari без необходимости создавать аккаунты или повторно вводить информацию о доставке и оплате. Решение Apple Pay также можно использовать для осуществления платежей в приложениях для Apple Watch.
    Главное в решении Apple Pay – безопасность и приватность
    При использовании клиентом с решением Apple Pay кредитной или дебетовой карты реальные номера карт не сохраняются ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого устройству присваивается уникальный номер счета, называемый также номером цифровой карты, который шифруется и надежно хранится в элементе безопасности устройства (Secure Element), т.е. сертифицированном чипе, соответствующем рыночному стандарту и предназначенном для обеспечения безопасного хранения платежной информации на устройстве.
    Решение Apple Pay легко настроить. Самый быстрый способ начать использование решения на iPhone, Apple Watch и iPad – добавить цифровую версию карты в мобильное приложение SEB Apple Wallet. На компьютере Mac нужно просто открыть приложение Wallet, дотронуться до символа «+» и следовать инструкциям о добавлении кредитных или дебетовых карт SEB.
    Добавив свою карту в iPhone, Apple Watch, iPad и Mac, клиент может сразу же начать использовать Apple Pay на этом устройстве. При этом для клиента продолжают действовать все условия и льготы карт SEB.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Райво Варе: мы не можем доверять России вообще ни в чём
Андрей Белый: не уверен, что поставки не прервёт сам "Газпром"
Правительство готовит два дополнительных бюджета - на весну и на осень
Влияние санкций
Передовая ДВ: от российского газа пора отказаться
Преступления российских войск в Украине становятся всё более очевидными для мира. В воскресенье мир увидел кадры тел, лежащих на улице в Буче. Это потрясение не будет последним.
Преступления российских войск в Украине становятся всё более очевидными для мира. В воскресенье мир увидел кадры тел, лежащих на улице в Буче. Это потрясение не будет последним.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Выходящий на биржу стартап Robus обнародовал стоимость акций
Эстонский стартап спортивных технологий Robus Athletics, планирующий выйти на альтернативный рынок First North Таллиннской биржи Nasdaq, обнародовал стоимость акций. Период предложения начинается 5 апреля, пишет
Эстонский стартап спортивных технологий Robus Athletics, планирующий выйти на альтернативный рынок First North Таллиннской биржи Nasdaq, обнародовал стоимость акций. Период предложения начинается 5 апреля, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Эксперт по сельскому хозяйству: дальнейший рост цен на продовольствие неизбежен
Дальнейший рост цен на продукты питания, увы, неизбежен – и продолжающаяся война в Украине играет в этом ключевую роль, пишет на страницах Äripäev председатель правления Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус.
Дальнейший рост цен на продукты питания, увы, неизбежен – и продолжающаяся война в Украине играет в этом ключевую роль, пишет на страницах Äripäev председатель правления Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус.
Все мнения
Эпицентр
Финдиректор перевела со счета фирмы свыше 400 000 евро предполагаемым мошенникам
Финансовый директор предприятия Kohila Vineer, крупнейшего работодателя Рапламаа, попалась на удочку предполагаемых мошенников, предлагавших на первый взгляд крайне выгодные инвестиционные возможности, и перечислила им со счета компании почти 425 000 евро.
Финансовый директор предприятия Kohila Vineer, крупнейшего работодателя Рапламаа, попалась на удочку предполагаемых мошенников, предлагавших на первый взгляд крайне выгодные инвестиционные возможности, и перечислила им со счета компании почти 425 000 евро.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: ничего не понятно, но очень интересно
Не как всегда в пятницу вечером, но как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Не как всегда в пятницу вечером, но как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение