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    Биткойн упал ниже $30 000

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Цена биткойна упала ниже 30 000 долларов и достигла самого низкого уровня с июня прошлого года. Так называемая стабильная монета (стейблкойн) TerraUSD подешевела вдвое, отражая резкое снижение доверия инвесторов, пишет Äripäev.

    Рыночная стоимость крупнейшей в мире криптовалюты упала на 6% до 29 085 долларов, что является 11-месячным минимумом. Для аналитиков уровень 30 000 является определяющим, и ожидается, что криптовалюта продолжит дешеветь.

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