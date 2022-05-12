Биржа

dv.ee

12 мая 2022 в 9:30 Поделиться:









Биткойн упал ниже $30 000

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Цена биткойна упала ниже 30 000 долларов и достигла самого низкого уровня с июня прошлого года. Так называемая стабильная монета (стейблкойн) TerraUSD подешевела вдвое, отражая резкое снижение доверия инвесторов, пишет Äripäev.

Рыночная стоимость крупнейшей в мире криптовалюты упала на 6% до 29 085 долларов, что является 11-месячным минимумом. Для аналитиков уровень 30 000 является определяющим, и ожидается, что криптовалюта продолжит дешеветь.