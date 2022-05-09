  • Поделиться:

    Биткойн упал на 50% по сравнению с ноябрьским пиком

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    По данным криптовалютной биржи Coinbase, в выходные стоимость биткойна продолжала падать, опустившись ниже 34 000 долларов.

    Читайте также
    21 января 2022
    Вкус биржи: в интернете кто-то неправ (Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse…)
    Рыночная стоимость крупнейшей в мире криптовалюты упала на 50% по сравнению с пиком в ноябре прошлого года, пишет BBC.
    Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире, также упала в цене более чем на 10% за последнюю неделю.
    Падение стоимости цифровых активов связано с падением фондовых рынков, которое происходит по всему миру. В течение многих лет в торговле криптовалютами преобладали индивидуальные инвесторы, однако в последнее время на рынке наблюдается приток профессиональных инвесторов, таких как хедж-фонды и управляющие капиталом. Это привело к тому, что криптовалюты все чаще следуют за движениями мировых фондовых рынков.
    Так, во времена рыночной неопределенности традиционные инвесторы часто продают активы, которые они считают более рискованными, и вкладывают свои деньги в более безопасные инвестиции.
    На прошлой неделе центральные банки по всему миру, включая США, Великобританию и Австралию, повысили процентные ставки, пытаясь справиться с ростом цен. Федеральная резервная система США повысила ключевую процентную ставку на полпроцента, что стало самым большим ее повышением за более чем 20 лет.
    Это вызвало у некоторых инвесторов опасения, что инфляция и более высокая стоимость кредитования могут оказать серьезное влияние на глобальный экономический рост.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

План по размещению беженцев: пособия арендодателям и контейнерные дома
Очередная налоговая схема: прокуратура намерена взыскать с топливных компаний миллионы
Инвестор Тоомас: сырьевой сектор воспрянул, решил изучить его поближе
Влияние санкций
«Совкомфлот» из-за санкций может продать треть своего флота
Крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот» планирует продать часть своих судов из-за введенных в отношении нее западных санкций, сообщает The Bell.
Крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот» планирует продать часть своих судов из-за введенных в отношении нее западных санкций, сообщает The Bell.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Вкус биржи: юных трейдеров снёс старый добрый хардкор?
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: сказка о потерянном времени (и сжиженном газе)
Месяц назад новость о том, что Эстония отказывается от российского газа, облетела весь мир. Нашу страну благодарил президент Украины Владимир Зеленский, Эстонию приводили в пример как принципиальное и ответственное государство, готовое поступиться своими интересами ради солидарности с друзьям и союзникам.
Месяц назад новость о том, что Эстония отказывается от российского газа, облетела весь мир. Нашу страну благодарил президент Украины Владимир Зеленский, Эстонию приводили в пример как принципиальное и ответственное государство, готовое поступиться своими интересами ради солидарности с друзьям и союзникам.
Все мнения
Эпицентр
Сумеют ли нефтяные гиганты вписаться в "зеленый поворот"?
Крупнейшие нефтекомпании мира соревнуются между собой в том, кто быстрее перейдет c добычи и переработки нефти на производство возобновляемой энергии. Что ждет их в будущем? Сумеют ли нефтяные гиганты остаться на плаву в условиях "зеленого поворота"?
Крупнейшие нефтекомпании мира соревнуются между собой в том, кто быстрее перейдет c добычи и переработки нефти на производство возобновляемой энергии. Что ждет их в будущем? Сумеют ли нефтяные гиганты остаться на плаву в условиях "зеленого поворота"?
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: юных трейдеров снёс старый добрый хардкор?
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение