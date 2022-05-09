Биржа

9 мая 2022 в 7:53 Поделиться:









Биткойн упал на 50% по сравнению с ноябрьским пиком

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По данным криптовалютной биржи Coinbase, в выходные стоимость биткойна продолжала падать, опустившись ниже 34 000 долларов.

Рыночная стоимость крупнейшей в мире криптовалюты упала на 50% по сравнению с пиком в ноябре прошлого года, пишет BBC

Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире, также упала в цене более чем на 10% за последнюю неделю.

Падение стоимости цифровых активов связано с падением фондовых рынков, которое происходит по всему миру. В течение многих лет в торговле криптовалютами преобладали индивидуальные инвесторы, однако в последнее время на рынке наблюдается приток профессиональных инвесторов, таких как хедж-фонды и управляющие капиталом. Это привело к тому, что криптовалюты все чаще следуют за движениями мировых фондовых рынков.

Так, во времена рыночной неопределенности традиционные инвесторы часто продают активы, которые они считают более рискованными, и вкладывают свои деньги в более безопасные инвестиции.

На прошлой неделе центральные банки по всему миру, включая США, Великобританию и Австралию, повысили процентные ставки, пытаясь справиться с ростом цен. Федеральная резервная система США повысила ключевую процентную ставку на полпроцента, что стало самым большим ее повышением за более чем 20 лет.

Это вызвало у некоторых инвесторов опасения, что инфляция и более высокая стоимость кредитования могут оказать серьезное влияние на глобальный экономический рост.