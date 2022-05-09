Биткойн упал на 50% по сравнению с ноябрьским пиком
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
По данным криптовалютной биржи Coinbase, в выходные стоимость биткойна продолжала падать, опустившись ниже 34 000 долларов.
Рыночная стоимость крупнейшей в мире криптовалюты упала на 50% по сравнению с пиком в ноябре прошлого года, пишет BBC
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Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире, также упала в цене более чем на 10% за последнюю неделю.
Падение стоимости цифровых активов связано с падением фондовых рынков, которое происходит по всему миру. В течение многих лет в торговле криптовалютами преобладали индивидуальные инвесторы, однако в последнее время на рынке наблюдается приток профессиональных инвесторов, таких как хедж-фонды и управляющие капиталом. Это привело к тому, что криптовалюты все чаще следуют за движениями мировых фондовых рынков.
Так, во времена рыночной неопределенности традиционные инвесторы часто продают активы, которые они считают более рискованными, и вкладывают свои деньги в более безопасные инвестиции.
На прошлой неделе центральные банки по всему миру, включая США, Великобританию и Австралию, повысили процентные ставки, пытаясь справиться с ростом цен. Федеральная резервная система США повысила ключевую процентную ставку на полпроцента, что стало самым большим ее повышением за более чем 20 лет.
Это вызвало у некоторых инвесторов опасения, что инфляция и более высокая стоимость кредитования могут оказать серьезное влияние на глобальный экономический рост.
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