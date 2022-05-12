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    Быки кончились. «Мы на грани катастрофы»

    Рынки, достигшие дна предыдущих лет, разделили аналитиков на два лагеря — одни верят, что дно уже недалеко, другие боятся, что прежде, чем рынки повернут вспять, им еще предстоит пройти кровавую баню.

    Фото: Reuters/Scanpix
    Старший брокер Swedbank Меэлис Маасик признается, что с точки зрения финансовых рынков — мы на грани катастрофы. «Мы в непростой экономической фазе, где с одной стороны инфляция и с другой — стагнация», — описывает он. По его словам, с одной стороны, необходимо поднимать процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией, с другой — ставки нужно снижать, чтобы увеличить экономическую активность.

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