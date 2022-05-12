Быки кончились. «Мы на грани катастрофы»

Санкции: лес рубят - щепки летят
Думать ли о том, что вводимые против России, как страны-агрессора, санкции в каких-то случаях бьют по тем, кто того не заслуживает, или такими досадными проявлениями реализации общего благородного принципа следует пренебречь, вопрос отнюдь не праздный и выходит за рамки единодушно одобренной солидарной политики, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Думать ли о том, что вводимые против России, как страны-агрессора, санкции в каких-то случаях бьют по тем, кто того не заслуживает, или такими досадными проявлениями реализации общего благородного принципа следует пренебречь, вопрос отнюдь не праздный и выходит за рамки единодушно одобренной солидарной политики, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.