Биржа

Пеэтер Коппель

12 мая 2022 в 6:42 Поделиться:









Пеэтер Коппель: время не инвесторов, но спекулянтов

У инвестора должен быть план на плохой, еще хуже и ужасный случай. Также должна быть дисциплина, чтобы придерживаться плана. Капитал - это ценность, которую необходимо защищать. Особенно это актуально сейчас, когда красные рынки вызывают тревогу и сумятицу среди малоопытных участников рынка, считает стратег приватного банкинга Пеэтер Коппель.

Стратег приватного банкинга Пеэтер Коппель. Фото: Лийз Трейманн

Всегда, когда среда меняется, на время наступает период тотального замешательства. Сейчас меняется среда, которая длилась более десяти лет, когда деньги были дешевыми и ликвидности было везде через край.