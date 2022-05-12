Пеэтер Коппель: время не инвесторов, но спекулянтов

У инвестора должен быть план на плохой, еще хуже и ужасный случай. Также должна быть дисциплина, чтобы придерживаться плана. Капитал - это ценность, которую необходимо защищать. Особенно это актуально сейчас, когда красные рынки вызывают тревогу и сумятицу среди малоопытных участников рынка, считает стратег приватного банкинга Пеэтер Коппель.
Контент доступен только подписчикам.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!