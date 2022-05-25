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    Инвестор Тоомас: в каких секторах можно найти укрытие во время бури на рынках

    Меня сейчас довольно часто спрашивают, как в такое непростое время инвестировать. Чудесного рецепта нет, но голова должна оставаться трезвой, и эмоции нужно сдерживать. На рынке есть несколько секторов, где сейчас можно поискать укрытие.

    Время подумать, какие секторы в нынешней ситуации имеют потенциал. Фото: Reuters/Scanpix
    Сразу скажу, что у меня и правда нет чудесного рецепта, потому как никто наверняка не знает, как все будет развиваться в мире и экономике. Но есть ряд принципов, которых полезно придерживаться.

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