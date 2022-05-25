Биржа

Инвестор Тоомас

25 мая 2022 в 7:07 Поделиться:









Инвестор Тоомас: в каких секторах можно найти укрытие во время бури на рынках

Меня сейчас довольно часто спрашивают, как в такое непростое время инвестировать. Чудесного рецепта нет, но голова должна оставаться трезвой, и эмоции нужно сдерживать. На рынке есть несколько секторов, где сейчас можно поискать укрытие.

Время подумать, какие секторы в нынешней ситуации имеют потенциал. Фото: Reuters/Scanpix

Сразу скажу, что у меня и правда нет чудесного рецепта, потому как никто наверняка не знает, как все будет развиваться в мире и экономике. Но есть ряд принципов, которых полезно придерживаться.