Инвестор Тоомас: составил список покупок, чтобы не упустить возможности нынешнего обвала

Технологические компании за последние недели просели еще больше. Решил взглянуть на свой портфель и принять пару решений о покупках.

Из технологических компаний в глаза бросается Alphabet. Фото: Reuters/Scanpix

У меня в портфеле есть несколько технологических гигантов США. Причин для столь большого падения цены их акций, глядя на результаты, нет. А значит стоит приступить к делу, так как грех будет не воспользоваться хорошим кризисом. Я взглянул на Microsoft, Apple и недавно добавленные в портфель Alphabet и Adobe. Правда, в случае с последней даже после большого падения ее мультипликаторы по-прежнему остаются высокими.

Поэтому я решил сосредоточиться на трех первых, которые даже в инфляционной среде смогут сохранить свою прибыльность. Помимо них, у меня в портфеле есть и Berkshire Hathaway, акции которой тоже подешевели и торгуются с привлекательными мультипликаторами.

Успешный первый квартал Microsoft продемонстрировал, что компания, несмотря на непростые времена, по-прежнему способна оправдывать ожидания аналитиков и зарабатывать прибыль. Компания 13 квартал подряд превосходила ожидания аналитиков как по обороту, так и прибыли. Прогнозируется, что тренд продолжится. Microsoft сумел переложить рост расходов на клиентов и увеличил стоимость своих товаров и услуг на 10-20%.

Компания продолжает быстро наращивать оборот и прибыль. В первом квартале оборот подскочил на 18% и чистая прибыль - на 8%. С начала года цена акции упала на 22%, что с точки зрения мультипликаторов сделало цену более привлекательной.

Microsoft прогнозирует продолжение роста

Соотношение P/E Microsoft остается довольно высоким - 27,5. Но последние два года этот мультипликатор был еще выше. Последний раз на нынешнем уровне он был в первом квартале 2020 года, когда пандемия только начиналась. На базе показателей за последние 12 месяцев доходность собственного капитала Microsoft составляет 44,5%, что очень хороший результат. Последние четыре года компания стабильно демонстрировала ROE около 40%.

Рентабельность тоже хорошая, а значит пространства для увеличения роста закупочных цен хватает. Чистая маржа Microsoft по состоянию на последний квартал составила 37,6%. За последний год компания смогла увеличить маржу, что вселяет надежду, что чистую прибыль компания зарабатывать умеет.

Соотношение цены к продажам или P/S составляет 10,4, и цена к балансовой стоимости 12,3. Оба показателя весьма высокие, но учитывая рентабельность и быстрый рост компании, с этим следует смириться. Второй вариант - ждать более выгодного момента для покупки, если такой, конечно, вообще настанет, так как Microsoft всегда ценится весьма высоко.

Рост процентных ставок негативно отразится на предприятиях с высокой долей задолженности. Но Microsoft и здесь пример для подражания - с 2018 года компания сократила свои долгосрочные долги на 30%. У компании долгосрочных долгов сейчас на сумму 48 миллиардов долларов. Сумма всех задолженностей Microsoft составляет 181 миллиард долларов. Соотношение долга и собственного капитала в последний квартал составляло 0,3, что означает, что компания использует относительно небольшое плечо.

Высокая задолженность Apple выглядит рискованно

Apple продолжает быстро расти. Большая часть бизнеса связана с производством. А с учетом происходящего в экономике, риски местами весьма высоки. На предприятие оказывают влияние рост цен на сырье и проблемы с глобальными цепочками поставок. Несмотря на это, предприятие сумело нарастить оборот и прибыль. Однако впереди ожидают опасные моменты.

С начала года цена акции Apple упала на 20%. Сейчас я докупать их не буду. Во-первых, их доля в портфеле выросла до 10,4%, что является четвертой по размеру позицией. Во-вторых, перспективы акции туманны.

В последнем квартале Apple заработал 25 миллиардов чистой прибыли, что на 6% больше, чем годом ранее. Оборот составил 97,3 миллиарда, что на 8,6% больше.

P/E Apple при нынешней цене акции составляет 24, что ниже, чем у Microsoft. Однако это тоже довольно высоко. Последний раз ниже 20 этот показатель был в период начала пандемии, но еще раньше он был значительно ниже 20. Это значит, что исторически предприятие было более дешевым, чем сейчас. Мультипликаторы P/B и P/S составляют 38,8 и 6,3 соответственно. Оба довольно высоки. В то же время доходность собственного капитала за последние 12 месяцев была невероятные 161%. Этому способствовало увеличение задолженности, которая у предприятия весьма большая.

Объем долгосрочных кредитов на балансе Apple составляет 103 миллиарда долларов, что на почти 5% меньше, чем годом ранее. И тем не менее последние годы объемы заемных средств у предприятия оставались на весьма высоком уровне. Всего требований к предприятию на сумму 283 миллиарда долларов. Соотношение долга к собственном капиталу за последний квартал составляло 1,5, что означает, что плечо активно используется, и риски в некоторой степени высоки.

Рентабельность предприятия за последний квартал составила 26,4%, что неплохо, однако далеко от Microsoft. В то же время такую высокую маржу последний раз предприятие демонстрировало около десяти лет назад. Но я продолжаю верить, что Apple является одним из тех предприятий, которое сумеет переложить рост цен закупочного материала на плечи клиентов.

Berkshire Hathaway можно купить по хорошей цене

Помимо технологических предприятий, я быстро пробежался и по Berkshire Hathaway, чьи акции с пика упали на 15% и продаются по цене чуть выше 300 долларов. В то же время Баффет активно начал использовать свободные деньги предприятия и вложился в несколько бизнесов. В этом году он купил долю в Occidental Petroleum, Activision Blizzard и HP, а также приобрел страховщика Alleghany.

Соотношение цены к заработку Berkshire Hathaway на базе последнего отчета составило 8,4. Это значительно ниже среднего показателя последних пяти лет, который составляет 20. Но следует учесть, что влияние пандемии дает о себе знать, как и списанные три миллиарда долларов в четвертом квартале 2018 года по инвестиции в Kraft Heinz. При этом средний показатель P/E в секторе 9,8.

Соотношение цены к обороту 2,5 и к балансовой стоимости 1,4. Оборот удалось незначительно увеличить, однако ненамного, особенно с учетом возможности предприятия инвестировать и расти быстрее рынка. Доходность собственного капитала довольно приличная - около 16%.

Alphabet выглядит привлекательно, небольшая задолженность придает уверенности

Акции Alphabet с пика упали на 22%, что делает их весьма интересными. Правда, компания сообщила, что в следующие кварталы рост может немного замедлиться. Последний раз результаты немного не дотянули до ожиданий аналитиков. Частично в этом виновата высокая сравнительная база, но рост инфляции и процентных ставок оказывает свое влияние и на Alphabet. И тем не менее, мультипликаторы компании довольно хорошие, оборот по-прежнему увеличивается.

В первом квартале оборот Alphabet составил 68 миллиардов долларов, что на 23% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль предприятия была 16,44 миллиарда, что оказалось ниже на 8% показателя прошлого года. Рост оборота ряда сегментов компании разочаровал аналитиков, и тем не менее, во всех, кроме одного, рост составил двузначное число.

Оборот поисковой системы Google вырос на 24,3%, оборот сервиса облачных технологий - на 43%. Однако рост других услуг, куда входят приложения и оборудование, составил лишь 4,9%.

Соотношение цены к прибыли составляет 20,6, что в технологическом секторе скорее низкий показатель. Средний P/E за пять лет у Alphabet был в районе 34.

P/S и P/B 5,7 и 6,1 соответственно. Относительно других технологических компаний в моем портфеле показатели привлекательные. ROR компании 29,3%. Чистая маржа в последнем квартале составила 27,6%.

В 2020 году долгосрочный долг компании вырос на четыре миллиарда долларов, достигнув 13,9 миллиарда. В последнем квартале долг увеличился до 14,8 миллиарда. Сумма общей задолженности Alphabet - 103 миллиарда. Соотношение долга к собственному капиталу составляет 0,03, что говорит о небольшом плече и о том, что рост процентных ставок не должен оказать большого влияния. Также это позволяет увеличить задолженность в случае, если появится необходимость финансирования быстрого роста.

Эти стоит взять

Так что появилась хорошая возможность увеличить позицию по Alphabet, которую я открыл в начале года. Это я и планирую сделать сегодня на открытии рынка. Куплю 3 акции GOOGL, после чего в портфеле будет 10 А акций Alphabet. Из рассматриваемых здесь компаний именно у Alphabet хорошие мультипликаторы и низкая задолженность, что в трудные времена, как сейчас, позволит снизить риски. Сегодняшняя покупка позволит мне снизить и среднюю цену покупки акций, что мне редко удавалось сделать.

Почему? Потому что за 20 лет одним из главных моих уроков был - всегда покупать победителей. В доказательство этому, в начале года я докупил Microsoft. Это хорошая компания, и паника на рынке предоставила возможность подешевле купить акции. Доля Alphabet в моем портфеле маленькая, так что риски не сильно увеличатся.

Помимо Alphabet, я задумался и о Berkshire. Старый мастер сейчас на рынке активно использует большие запасы свободных денег и покупает предприятия по низким ценам. Мультипликаторы тоже привлекательные, да и прогнозы на будущее тоже хорошие.