Apple оставит производство iPhone на прошлогоднем уровне

Эльконд Либман: Россия - враг нам навсегда?

Где для подавляющего большинства мира помещается сейчас Россия, не вызывает ни малейшего сомнения. Вопрос в том, что потом, и есть ли те, кто оставил бы ее там навсегда, несмотря ни на что, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Где для подавляющего большинства мира помещается сейчас Россия, не вызывает ни малейшего сомнения. Вопрос в том, что потом, и есть ли те, кто оставил бы ее там навсегда, несмотря ни на что, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.