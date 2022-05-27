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    Apple оставит производство iPhone на прошлогоднем уровне

    По данным Bloomberg, в этом году Apple планирует сохранить объемы производства iPhone на уровне около 220 миллионов единиц - это примерно прошлогодние показатели.

    Apple не видит смысла наращивать объемы производства iPhone.Фото: Андрас Кралла
    Аналитики предполагали, что с выходом этой осенью нового iPhone 14 объемы производства в 2022 году достигнут 240 миллионов устройств, сообщает Bloomberg.

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