Bloomberg: айфон может превратиться в платежный терминал
Компания Apple планирует снабдить iPhone новой функцией, который позволит малым предприятиям с его помощью принимать платежи без дополнительного оборудования, пишет Bloomberg.
Пока неясно, будет ли новая функция интегрирована в Apple Pay.Фото: MAXIM ZMEYEV, Reuters/Scanpix
Apple занимается разработкой новой функции примерно с 2020 года - с тех пор как приобрела почти за 100 миллионов долларов канадский стартап Mobeewave, который разработал технологию, позволяющую принимать платежи непосредственно на смартфон, информирует Bloomberg.
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