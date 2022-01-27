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    Bloomberg: айфон может превратиться в платежный терминал

    Компания Apple планирует снабдить iPhone новой функцией, который позволит малым предприятиям с его помощью принимать платежи без дополнительного оборудования, пишет Bloomberg.

    Пока неясно, будет ли новая функция интегрирована в Apple Pay.Фото: MAXIM ZMEYEV, Reuters/Scanpix
    Apple занимается разработкой новой функции примерно с 2020 года - с тех пор как приобрела почти за 100 миллионов долларов канадский стартап Mobeewave, который разработал технологию, позволяющую принимать платежи непосредственно на смартфон, информирует Bloomberg.
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