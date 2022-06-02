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    Министры инвестируют в недвижимость вместо акций

    Министр культуры от Центристской партии Тийт Терик (второй справа) — один из немногих министров, инвестирующих в акции. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (вверху справа) и спикер Рийгикогу и Центристской партии Юри Ратас предпочитают инвестиции в недвижимость.Фото: Liis Treimann

    31 мая все члены правительства представили декларации об интересах. Только двое из пятнадцати министров решили инвестировать в акции – это центристы Тийт Терик и Эрки Сависаар, пишет Äripäev.

    В портфеле министра окружающей среды Эрки Сависаара находятся пакеты акций трех эстонских компаний: 1000 акций Таллиннского порта, 400 акций Enefit Green и 1000 акций Tallink. Общая стоимость принадлежащих ему акций составляет 3701 евро.

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