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    Биткойн упал на 65% по сравнению с осенним пиком

    Масштабная волна продаж привела к падению и других криптовалют.Фото: Shutterstock

    Биткойн упал ниже отметки в 25 000 долларов и сейчас находится на самом низком уровне за 18 месяцев, сообщает Bloomberg.

    Сегодня стоимость биткойна упала на 13,15% до 23 815,79 доллара, что является самой низкой ценой с декабря 2020 года. По сравнению с пиком в более чем 68 000 долларов прошлой осенью стоимость биткойна упала почти на 65%.
    Масштабная волна продаж привела к падению и других криптовалют. Так, эфириум подешевел на 17,12% до 1209,49 доллара, Cardano — на 12,97% до 0,447 доллара, а Solana — на 17,54% до 26,87 доллара.
    Соучредитель и управляющий партнер криптографической платформы Nexo Антони Тренчев поясняет, что криптографические активы зависят от Федеральной резервной системы США и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие рискованные активы.
    Он отмечает – прогнозируется, что стоимость биткойна опустится до 10-20 тысяч долларов.
    Падение как криптографических активов, так и акций связано с заседанием Федеральной резервной системы США. На этой неделе ФРС примет решение о том, насколько будет повышена процентная ставка. Хотя в целом предполагается, что рост может составить 0,5%, есть опасения, что он достигнет 0,75%.

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