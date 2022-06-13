Биржа

13 июня 2022 в 13:33 Поделиться:









Биткойн упал на 65% по сравнению с осенним пиком

Масштабная волна продаж привела к падению и других криптовалют. Фото: Shutterstock

Биткойн упал ниже отметки в 25 000 долларов и сейчас находится на самом низком уровне за 18 месяцев, сообщает Bloomberg.

Сегодня стоимость биткойна упала на 13,15% до 23 815,79 доллара, что является самой низкой ценой с декабря 2020 года. По сравнению с пиком в более чем 68 000 долларов прошлой осенью стоимость биткойна упала почти на 65%.

Масштабная волна продаж привела к падению и других криптовалют. Так, эфириум подешевел на 17,12% до 1209,49 доллара, Cardano — на 12,97% до 0,447 доллара, а Solana — на 17,54% до 26,87 доллара.

Соучредитель и управляющий партнер криптографической платформы Nexo Антони Тренчев поясняет, что криптографические активы зависят от Федеральной резервной системы США и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие рискованные активы.

Он отмечает – прогнозируется, что стоимость биткойна опустится до 10-20 тысяч долларов.

Падение как криптографических активов, так и акций связано с заседанием Федеральной резервной системы США. На этой неделе ФРС примет решение о том, насколько будет повышена процентная ставка. Хотя в целом предполагается, что рост может составить 0,5%, есть опасения, что он достигнет 0,75%.