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    Биткойн вновь падает, другие альткоины пока растут

    Если в начале дня биткойн вышел в позитивную зону, то позднее он развернулся и продолжил падение, теряя более 6%.

    Во вторник биткоин упал до отметки в 21 880 доллар. Фото: Pixabay
    Во вторник биткойн упал до отметки в 21 880 долларов. Эфир снижается на 2%. Однако другие альткоины, такие как Solana, Cordana, Avalanche и Polkadot, растут на 9%.

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