Биржа

Дмитрий Фефилов

14 июня 2022 в 12:50 Поделиться:









Биткойн вновь падает, другие альткоины пока растут

Если в начале дня биткойн вышел в позитивную зону, то позднее он развернулся и продолжил падение, теряя более 6%.

Во вторник биткоин упал до отметки в 21 880 доллар. Фото: Pixabay

Во вторник биткойн упал до отметки в 21 880 долларов. Эфир снижается на 2%. Однако другие альткоины, такие как Solana, Cordana, Avalanche и Polkadot, растут на 9%.