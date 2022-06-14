Основатель Enlight Research: теперь, инвестируя вслепую, прибыли не заработаешь

Передовица ДВ: я не халявщик, я партнёр!

Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.

Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.