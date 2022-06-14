Основатель Enlight Research: теперь, инвестируя вслепую, прибыли не заработаешь
По словам основателя аналитического бюро Enlight Research Маттиаса Валландера, времена, когда, инвестируя вслепую, можно было зарабатывать хорошую прибыль, прошли.
Аналитик и основатель бюро Enlight Research Маттиас Валландер. Фото: Андрас Кралла
По словам аналитика и основателя бюро Enlight Research, которое занимается инвестиционным анализом, балтийский рынок может проявить себя лучше, чем другие, так как здесь в основном представлены дивидендные предприятия, которые заняты в традиционных промышленных секторах. Маттиас Валландер добавляет, что спрос на акции балтийской биржи обеспечивают местные инвесторы, которые уже не одно десятилетие вкладывают средства в домашний рынок.
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