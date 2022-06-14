  • Поделиться:

    Основатель Enlight Research: теперь, инвестируя вслепую, прибыли не заработаешь

    По словам основателя аналитического бюро Enlight Research Маттиаса Валландера, времена, когда, инвестируя вслепую, можно было зарабатывать хорошую прибыль, прошли.

    Аналитик и основатель бюро Enlight Research Маттиас Валландер. Фото: Андрас Кралла
    По словам аналитика и основателя бюро Enlight Research, которое занимается инвестиционным анализом, балтийский рынок может проявить себя лучше, чем другие, так как здесь в основном представлены дивидендные предприятия, которые заняты в традиционных промышленных секторах. Маттиас Валландер добавляет, что спрос на акции балтийской биржи обеспечивают местные инвесторы, которые уже не одно десятилетие вкладывают средства в домашний рынок.

    Контент доступен только подписчикам.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Катя Липка, поднявшая на Эвересте флаг Украины: мне говорили «спускайся, ты сумасшедшая» ДВ побеседовали с российской альпинисткой
    Сигнал о рецессии вернулся – кривая доходности перевернулась
    Волна распродажи на рынках достигла местной биржи
    Влияние санкций
    Tetra Pak не разрешили возобновить экспорт в Россию
    Шведские власти запретили компании Tetra Pak, производящей упаковку для продуктов питания, дальнейший экспорт продукции и сырья в Россию, сообщает Dagens Nyheter.
    Шведские власти запретили компании Tetra Pak, производящей упаковку для продуктов питания, дальнейший экспорт продукции и сырья в Россию, сообщает Dagens Nyheter.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    Рынок обвалился и вошел в «медвежью» зону
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Передовица ДВ: я не халявщик, я партнёр!
    Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
    Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
    Все мнения
    Эпицентр
    Не только Эстония: как переживают кризис другие страны Европы Что происходит в экономике Финляндии, Дании, Литвы, Латвии и Словении?
    Не только Эстония переживает кризис – в похожем состоянии находятся и другие государства Европы. Äripäev поговорил с главными редакторами и журналистами экономических изданий разных стран, чтобы выяснить: что происходит у них на родине? О чем говорят люди? Какие шаги предпринимает бизнес?
    Не только Эстония переживает кризис – в похожем состоянии находятся и другие государства Европы. Äripäev поговорил с главными редакторами и журналистами экономических изданий разных стран, чтобы выяснить: что происходит у них на родине? О чем говорят люди? Какие шаги предпринимает бизнес?
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: евро падает - виновата инфляция или ЕЦБ?
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение