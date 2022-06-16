Apple – вновь самый дорогой бренд в мире

Рынки взлетели после решения ФРС и одной фразы Джерома Пауэлла

Федеральная резервная система США впервые с 1994 года подняла процентную ставку сразу на 0,75%, повысив ее до уровня 1,5-1,75%. Реакция рынка была позитивной.

Федеральная резервная система США впервые с 1994 года подняла процентную ставку сразу на 0,75%, повысив ее до уровня 1,5-1,75%. Реакция рынка была позитивной.