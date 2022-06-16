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    Apple – вновь самый дорогой бренд в мире

    Как передает Bloomberg, компания Apple вновь возглавила список самых дорогих брендов мира.

    Производитель iPhone занимал первую строчку списка в последний раз в 2015 году.Фото: Simon Dawson, Bloomberg
    Согласно результатам исследования компании Kantar, стоимость бренда Apple составляет нынче 947 млрд долларов, информирует Bloomberg.

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