Apple отчиталась о рекордных квартальных результатах
Продажи Apple резко выросли в сезон рождественских распродаж, несмотря на проблемы, связанные с глобальной нехваткой микрочипов, сообщает BBC News.
Логотип компании Apple (иллюстративное фото).Фото: Alexander Pohl, NurPhoto, Reuters/Scanpix
В первом квартале финансового года (закончился 25 декабря 2021 года) продажи компании увеличились на 11% до рекордных 123,9 млрд долларов, превзойдя прогнозы аналитиков, пишет BBC News.
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