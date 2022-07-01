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По 0,5 или все-таки 0,75? Что будет со ставкой в июле?

Есть несколько четких заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, которые не исключают рост на 0,75. Но также его выступления дают повод подумать о более мягком повышении – на полпроцента.Фото: Win McNamee/Getty Images/AFP

Прошло уже две недели после последнего заседания ФРС, где впервые с 1994-го года ставка была повышена на 75 базисных пунктов или, простыми словами, на 0,75 процентов. Еще в мае вряд ли кто-то поверил бы в такой исход. Но сейчас, за месяц до следующего заседания, инвесторы и аналитики уверены, что и июльская «встреча» банкиров Федеральной резервной системы закончится решением сделать серьезный шаг в сторону удорожания кредитов, т.е. в борьбе с инфляцией.

Но не все так просто. Посмотрим на статистику и на заявления главы федрезерва Джерома Пауэлла.

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