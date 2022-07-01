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    Худшие шесть месяцев на рынках с 1970 года

    Рынки уверенно завершили полгода в красной зоне. И не похоже, что ситуация стабилизируется.

    Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal в июне, предполагали, что вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев составляет 44%.Фото: REUTERS/Brendan McDermid
    Согласно данным Dow Jones Market Data, индекс S&P 500 с начала года упал на 21%, что стало худшим первым полугодием для него с 1970 года. По оценке биржевого фонда iShares Core U.S. Aggregate Bond, облигации инвестиционного уровня потеряли 11%, что стало худшим началом года в их истории. Акции и облигации на развивающихся рынках также летели вниз, не говоря уже о криптовалюте.

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