Аналитик: шесть акций Балтийской биржи с большим потенциалом роста

По 0,5 или все-таки 0,75? Что будет со ставкой в июле?

Прошло уже две недели после последнего заседания ФРС, где впервые с 1994-го года ставка была повышена на 75 базисных пунктов или, простыми словами, на 0,75 процентов. Еще в мае вряд ли кто-то поверил бы в такой исход. Но сейчас, за месяц до следующего заседания, инвесторы и аналитики уверены, что и июльская «встреча» банкиров Федеральной резервной системы закончится решением сделать серьезный шаг в сторону удорожания кредитов, т.е. в борьбе с инфляцией.

Прошло уже две недели после последнего заседания ФРС, где впервые с 1994-го года ставка была повышена на 75 базисных пунктов или, простыми словами, на 0,75 процентов. Еще в мае вряд ли кто-то поверил бы в такой исход. Но сейчас, за месяц до следующего заседания, инвесторы и аналитики уверены, что и июльская «встреча» банкиров Федеральной резервной системы закончится решением сделать серьезный шаг в сторону удорожания кредитов, т.е. в борьбе с инфляцией.