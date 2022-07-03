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    Аналитик: шесть акций Балтийской биржи с большим потенциалом роста

    Основатель аналитической компании Enlight Reasearch Маттиас Валландер поделился с участниками Инвестиционного фестиваля своими мыслями о том, какие акции на биржах стран Балтии способны в перспективе принести наибольшую прибыль инвесторам.

    Аналитик Маттиас Валландер: возможности «медвежьего» рынка упускать нельзя.Фото: Рауль Меэ
    Аналитик Маттиас Валландер за свою инвестиционную карьеру пережил три краха фондового рынка, не считая коронакризиса.

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    Рост объема доходов от продаж, то есть рост продаж на предприятиях розничной торговли с поправкой на цены, в мае замедлился до двух процентов. Такое резкое замедление роста было ожидаемо, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
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    Убытки Bolt за прошлый год составили более полумиллиарда евро. По словам соучредителя и одного из руководителей компании Маркуса Виллига, это связано с крупными инвестициями. Как уверяет Виллиг, Bolt сегодня находится в лучшем положении, чем когда-либо прежде.
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