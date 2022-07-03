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    Как подготовить инвестиционный портфель к надвигающемуся кризису?

    Инвестор и доктор экономических наук Кристьян Лийвамяги и эксперт по финансовому анализу Пааво Сийманн дают советы о том, каким образом лучше всего адаптировать инвестиционный портфель с учетом надвигающегося кризиса.

    Эксперт по финансовому анализу Пааво Сийманн (слева) и инвестор, доктор экономических наук Кристьян Лийвамяги.Фото: Рауль Меэ
    Восходящая фаза экономического цикла все еще продолжается, однако уже в течение ближайших 6-9 месяцев мы войдем в фазу спада, заявил участникам Инвестиционного фестиваля (его в эти выходные проводит Investeerimisklubi совместно с Инвестором Тоомасом и Äripaev) доктор экономических наук Кристьян Лийвамяги.

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