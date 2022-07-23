Биржа

23 июля 2022 в 11:41 Поделиться:









Twitter ушел в убыток на 270 млн евро

Twitter судится с Илоном Маском, который отказался от сделки по покупке компании несмотря на долгие переговоры и составленный договор. Это привело к неопределенности как среди рекламодателей, так и среди сотрудников Twitter. Фото: Shutterstock

Результаты Twitter за второй квартал оказались неутешительными – оборот упал, а прибыль ушла в минус. Компания видит причину в ослабевающем рынке цифровой рекламы и судебном процессе против Илона Маска, передает Reuters.

На данный момент Twitter судится с Илоном Маском, который отказался от сделки по покупке компании несмотря на долгие переговоры и составленный договор. Это привело к неопределенности как среди рекламодателей, так и среди сотрудников Twitter.

Доходы Twitter от рекламы выросли всего на 2 процента до 1,08 миллиарда долларов. По данным Refinitiv, аналитики Уолл-стрит ожидали результат в 1,22 миллиарда долларов.

Общий оборот во втором квартале достиг 1,18 миллиарда долларов, что на 10 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году. Аналитики прогнозировали продажи в размере 1,32 миллиарда долларов.

«Twitter находится в cкудном положении. Трудно убедить рекламодателей в том, что рекламный бизнес компании силен. Не ясно и то, когда разрешится судебный процесс. Twitter направляет туда много ресурсов – это отражается и на результатах за второй квартал», – отмечает аналитик инвестиционной компании Insider Intelligence Жасмин Энберг.

Чистый убыток компании достиг 270 миллионов долларов, в то время как год назад компания заработала 65,5 млн прибыли.

Ежедневное количество активных пользователей Twitter в годовом сравнении выросло на 16% до 237,8 миллиона, что не оправдало ожиданий аналитиков.