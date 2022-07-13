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    Twitter подал в суд на Илона Маска

    Глава Tesla Илон Маск отреагировал на заявление Twitter, опубликовав саркастический мем.Фото: Andre M. Chang

    Компания Twitter хочет заставить основателя Tesla и SpaceX через суд совершить ее приобретение за 44 млрд долларов, как это предусматривает заключенный сторонами договор, передает DW.

    Компания Twitter подала в суд на американского предпринимателя Илона Маска в связи с решением последнего отказаться от ее покупки. Как следует из документов, направленных представителями Twitter в суд американского штата Делавэр во вторник, 12 июля, компания намерена добиться выполнения Маском условий договора о покупке.
    «Поведение Маска явно подтверждает, что он стремится уйти от обязательного контракта, который он подписал добровольно, и что он стремится нанести при этом ущерб Twitter, – цитирует исковое заявление агентство AFP. – Twitter понес и будет продолжать нести непоправимый ущерб в результате нарушений, допущенных ответчиком».
    Теперь суду предстоит решить, будет ли Маску разрешено расторгнуть соглашение о покупке. По условиям договора, в случае выхода из него одной из сторон предусмотрен штраф в размере до одного миллиарда долларов. Компания просит суд назначить четырехдневное разбирательство на середину сентября.
    Ранее, 8 июля, Илон Маск, являющийся сегодня самым богатым человеком на планете, заявил, что расторгает сделку о приобретении компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. При этом он указал, что компания «существенным образом нарушила многочисленные положения соглашения о слиянии». В частности, Маск настаивал, что истинное число фейковых и спамерских аккаунтов в Twitter значительно выше, чем указанные соцсетью «менее пяти процентов».
    Как отмечает немецкое деловое онлайн-издание finanzen.net, у экономических экспертов уже давно возникли сомнения в серьезности намерений Маска приобрести Twitter. Ведь рыночная стоимость компании, оцениваемая в 28 млрд долларов, гораздо ниже предложенных за нее Маском 44 млрд.

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